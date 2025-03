2025-03-06 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخبا، لمرة واحدة. وستقام كأس العالم التي تضم 48 منتخبا، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026. وستشمل البطولة 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما هو […]

