أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية عودة نيمار

2025-03-06 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قلل المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، من احتمالية إعادة تعاقد "البارسا" مع نيمار، مؤكدا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للنادي للتفكير في إعادة اللاعب البرازيلي إلى صفوفه.

وقد عاد نيمار، البالغ من العمر 33 عاما، إلى البرازيل في يناير الماضي، ووقع لناديه الذي نشأ فيه، سانتوس، بعقد قصير الأجل بعد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي.

وكشفت شبكة "ESPN" سابقا أن هدف نيمار النهائي هو العودة إلى أوروبا، مع تداول أنباء عن احتمال عودته إلى نادي برشلونة، الذي غادره إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في عام 2017.

وقال ديكو في مقابلة مع قناة "TNT Brasil": "نيمار ظاهرة، والأهم هو أن يكون سعيدا. وجوده في البرازيل يجعله سعيدا، وهذا ما يجب أن يفكر فيه. الأمر لا يتعلق كثيرا بالجانب المالي بالنسبة له. أعتقد أنه إذا كان هناك وضع في المستقبل، فيجب أن يكون مناسبا لنا وله".

وأضاف: "يتم بناء فرق كرة القدم بتوازن. كان نيمار ظاهرة هنا (في برشلونة)، فعل ما فعله هنا وفاز بما فاز به، ولكن في بعض الأحيان لا تتكرر هذه القصص. ليس الوقت المناسب لبرشلونة للتفكير في نيمار أو له (نيمار) للتفكير في العودة. إنه في ناديه، سانتوس، وهو المكان المثالي له".

واختتم ديكو حديثه قائلا: "أتمنى أن يعود نيمار إلى المنتخب الوطني البرازيلي. الأشخاص الذين يحبون كرة القدم يفرحون لرؤيته سعيدا".

يذكر أن نيمار لم يلعب مع المنتخب البرازيلي منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد أوروجواي.

وقد سجل نيمار ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات منذ عودته إلى سانتوس في يناير الماضي، بعد 18 شهرا مليئا بالإصابات في السعودية عقب رحيله عن باريس سان جيرمان.

يشار إلى أن نيمار لعب لبرشلونة بين عامَي 2013 و2017 قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.





المصدر: وكالات



