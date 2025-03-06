بعد تجاوزها على مرافقي المرضى.. صحة البصرة تحقق مع منتسبة بمستشفى المحافظة
2025-03-06 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
تنويه ..تنويه
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لاحدى منتسبات مستشفى البصرة التعليمي تسيء فيه إلى مرافقي المرضى ، وبدورها ادارة دائرة صحة البصرة تشدد على حرصها العالي واحترامها الكبير للمواطن وحقوقه في تلقي العناية الطبية والصحية بمؤسساتها الصحية كافة ، فيما تؤكد احالة المنتسبة التي ظهرت بالفيديو إلى التحقيق لانزال أقصى العقوبات بحقها في حال ثبوت ادانتها .
شعبة اعلام
دائرة صحة البصرة
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