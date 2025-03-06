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بعد تجاوزها على مرافقي المرضى.. صحة البصرة تحقق مع منتسبة بمستشفى المحافظة

بعد تجاوزها على مرافقي المرضى.. صحة البصرة تحقق مع منتسبة بمستشفى المحافظة
بعد تجاوزها على مرافقي المرضى.. صحة البصرة تحقق مع منتسبة بمستشفى المحافظة
2025-03-06 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

تنويه ..تنويه 



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لاحدى منتسبات مستشفى البصرة التعليمي تسيء فيه إلى مرافقي المرضى ، وبدورها ادارة دائرة صحة البصرة تشدد على حرصها العالي واحترامها الكبير للمواطن وحقوقه في تلقي العناية الطبية والصحية بمؤسساتها الصحية كافة ، فيما تؤكد احالة المنتسبة التي ظهرت بالفيديو إلى التحقيق لانزال أقصى العقوبات بحقها في حال ثبوت ادانتها .


     شعبة اعلام 

دائرة صحة البصرة

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