بعد تجاوزها على مرافقي المرضى.. صحة البصرة تحقق مع منتسبة بمستشفى المحافظة

2025-03-06 20:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه ..تنويه









تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لاحدى منتسبات مستشفى البصرة التعليمي تسيء فيه إلى مرافقي المرضى ، وبدورها ادارة دائرة صحة البصرة تشدد على حرصها العالي واحترامها الكبير للمواطن وحقوقه في تلقي العناية الطبية والصحية بمؤسساتها الصحية كافة ، فيما تؤكد احالة المنتسبة التي ظهرت بالفيديو إلى التحقيق لانزال أقصى العقوبات بحقها في حال ثبوت ادانتها .





شعبة اعلام

دائرة صحة البصرة

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