محافظ ذي قار يصادق على تعيينات ثلاث وحدات إدارية جديدة ضمن عقود المفاضلة

2025-03-06 20:22:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار، السيد مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، عن المصادقة على ثلاث وحدات إدارية جديدة، وهي الطار، المنار، وبني زيد، ضمن عقود المفاضلة التي تشمل 4529 درجة وظيفية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التي وعدت بها الحكومة المحلية سابقًا. وأكد الإبراهيمي أن هذه الخطوة تمثل جزءًا...

