السوداني يوافق على تشغيل متحسسات التلوث في العراق

2025-03-06 21:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يومالخميس، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تشغيل أجهزةالاستشعار لفحص التلوث البيئي في المحطات الإنوائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على اتخاد ما يلزم بشأن تشغيلالاجهزة المدعمة بمتحسسات فحص التلوث البيئي في المحطات الانوائية المنتشرة فيعموم البلاد".

وأضافت "هذه الخطوة لها أهمية كبيرة في ظلتزايد التلوث البيئي وتأثيره على الصحة العامة والبيئة في العراق، حيث توفر فرصلمراقبة جودة الهواء والماء والتربة والتحذير المبكر لحماية الصحة العامة، كونهاتساعد على اطلاق تحذيرات مبكرة عند تجاوز مستويات التلوث الحدود المسموح بها،وبالتالي حماية لفئات المجتمع ومرضى الجهاز التنفسي".

وفي البيان، بين مركز المناخ والبحث العلمي، أن"هذه المتحسسات ستوفر طرقا لرصد وتحديد مصادر التلوث سواء كانت صناعية امطبيعية، وبالتالي وضع خطط للحد من التلوث مع تزويد بيانات دقيقة بالإمكاناستخدامها من قبل الباحثين من طلبة الجامعات والدراسات العلمية لدراسة تأثيراتالتلوث".