مدينة عقرة تبدأ استعداداتها مبكرا لإيقاد شعلة نوروز

2025-03-06 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة الثقافة في قضاء عقرةبمحافظة دهوك، دلشاد علي، يوم الخميس، عن بدء الاستعدادات للاحتفال بعيد نوروز،عبر تشكيل لجان وفرق تحمل مشاعل النيران ومسرح كبير.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الادارةالمحلية في قضاء عقرة، قامت بالاستعدادات المبكرة هذا العام، حيث تم تشكيل ثمانيمجموعات من الشباب المتطوعين لنقل مشاعل نوروز إلى قمة التلال المطلة على القضاء".

وأضاف أن "اللجنة المنظمة للاحتفالات وفرت عددا كبيرا من الألعاب النارية سيتم اطلاقها في ثلاثة مواقع مختلفة منها قلعةعقرة ورزي ميري والقلعة القديمة، مبينا أن "هذا العام سيشهد تنظيما مختلفا عنالأعوام السابقة مع وعود بمفآجات مثيرة".

وأكد أن "الاحتفالات ستبدأ بعد آذانالمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذا العام يتزامن الاحتفال بنوروز مع شهر رمضانالمبارك".

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظةدهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيثيشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلةنوروز.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمسالكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليومالحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيهالليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداًقومياً ووطنياً.