النفط: إنتاجنا من الغاز لا يسد حاجة محطات الكهرباء

2025-03-06 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكدت شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط، اليوم الخميس، أن إنتاج الغاز في عموم العراق تجاوز 3100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا (مقمق)، فيما أوضحت معدلات استثمار الغاز المصاحب منها. وأوضح مدير عام الشركة حمزة عبد الباقي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى) "شركة غاز الجنوب معنية باستثمار الغاز المنتج وتحويله إلى طاقة […]

