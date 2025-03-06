مقتل 15 من الأمن السوري باشتباكات مسلحة في محيط جبلة بريف اللاذقية

2025-03-06 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، بمقتل 15 من الأمن السوري باشتباكات مسلحة في محيط جبلة بريف اللاذقية في الساحل السوري غرب البلاد.

ووقعت الاشتباكات على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الأمن السورية، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق، سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وشنت مروحيات عسكرية، اليوم، ضربات على مسلحين في ريف اللاذقية، بعيد إعلان قوات الأمن مقتل أحد عناصرها في المنطقة.



