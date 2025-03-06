وفاة عامل هندي وإصابة اخرين في حادث بمحطة كهرباء الرميلة الغازية

2025-03-06 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، بوقوع حادث في محطة كهرباء الرميلة الغازية التابعة لشركة "كار"، أدى إلى وفاة عامل يحمل الجنسية الهندية وإصابة اخرين من العمال.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بأعمال الصيانة في المحطة، دون أن يحدد طبيعة الحادث أو أسبابه بشكل مفصل. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة ظروف الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية والشركة المشغلة للمحطة تعمل على توفير الدعم اللازم لعائلات الضحايا والمصابين، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود خلل فني أو أخطاء في إجراءات السلامة.

يذكر أن محطة كهرباء الرميلة الغازية تعد واحدة من المنشآت الحيوية في المنطقة، وتتبع شركة "كار" التي تدير عددًا من المشاريع الطاقة في العراق.