محافظ واسط: مشاريع للجسور والطرق والطاقة الشمسية ضمن الخطة الخمسية

2025-03-06 22:25:07 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبيأوضح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مضامين الخطة الخمسية للأعوام 2025-2030، وفيما حدد أولوياته، أكد التوجه لتنفيذ مشاريع كبيرة للجسور والطرق والطاقة الشمسية.وقال المياحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدى المحافظة خطة خمسية للأعوام 2025-2030 تتركز فيها أولويات أساسية، تتضمن: أولًا مشاريع استراتيجية تشمل الطرق الخارجية والجسور تنفذ خلال العامين المقبلين وتتضمن جسرين معلقين في الكوت إضافة إلى 4 جسور رئيسية أخرى سيتم تنفيذها".وأشار إلى، أن "الخطة تتضمن مشاريع للطرق الخارجية سواء التي تربط واسط بالمحافظات أو بالجارة إيران وهي الآن قيد الإحالة بينها طريق كوت - بغداد الاستراتيجي من قضاء الزبيدية إلى بسماية، حيث اكتملت المرحلة الثانية من توسعته".وتابع المياحي، أن "الحكومة المحلية ذاهبة إلى مشروع لإنهاء أزمة السكن وهي من ضمن أولويات الحكومة المحلية، وزيادة المساحات الخضراء، حيث سيتم إنجاز 1000 حديقة عامة في واسط للأهالي خلال 3 سنوات"، مؤكدًا، "السعي إلى تحويل واسط إلى محافظة تنموية وتشجيع المستثمرين للدخول إلى المحافظة".وفي ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية أوضح المياحي، "هناك 20 فرصة استثمارية للطاقة المتجددة جاهزة في واسط أمام المستثمرين، إضافة إلى ثلاثة مشاريع كبيرة، و20 مشروعًا صغيرًا بطاقة 50 ميغاواط فما دون، كما أن هنالك أيضا ثلاثة مشاريع من الممكن أن تنتج أكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة، وهي الآن معروضة كفرص استثمارية، وسوف تعلن قريبا من قبل مجلس الوزراء".