وزيرة الاتصالات توجه بإنشاء تطبيقات للمساعدة في اقتناء منظومات الطاقة الشمسية

2025-03-06 22:25:07 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، بإنشاء منصات وتطبيقات الكترونية مجانية تصل لكل بيت لمساعدة الأسرة العراقية في اقتناء منظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت إلى فتح الباب مجانًا لتدريب مرشحي جميع المؤسسات الحكومية حول ايزو الطاقة.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق الوطني لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات والذي ضم النائب السابق يوناديم كنا وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة"، مبينة، أن "الاجتماع ناقش عمل الفريق الوطني في مختلف الوزارات والجهود التي يبذلها لدعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وتقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة".وأضافت، أن "الوزيرة قدمت- خلال اللقاء- حزمة من المبادرات لدعم هذه الجهود التي انصبت باتجاه الدعم والإسناد الكامل للفريق وتسخير الإمكانيات الممكنة لعمله لتحقيق الأهداف المرجوة والسياسات الموضوعة له في العراق".ووجهت الياسري، "بإنشاء منصات وتطبيقات الكترونية مجانية تصل لكل بيت لمساعدة الأسرة العراقية في اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وتقديم الإرشادات التوعوية والايضاحات كافة التي يمكن أن تساعد المواطن في التسجيل على قروض نصب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل"، مشددة على ضرورة، "التوعية والتثقيف باستخدام الطاقة النظيفة والتعريف بمشاريع المبادرة وإنشاء تطبيق الراصد البيئي للإبلاغ عن الظواهر التي تتسبب بالتلوث البيئي".ووجهت، "بفتح الباب مجانًا لتدريب مرشحي جميع المؤسسات الحكومية حول ايزو الطاقة على يد الملاكات الفنية المتخصصة في الوزارة"، مشددة على، "دعم الإعلانات الإرشادية التي تصب باتجاه تحقيق أهداف الحكومة والفريق الوطني ومساعيه للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات".يذكر أن وزيرة الاتصالات هيام الياسري سبق وأن بادرت بتبني مشاريع التحول نحو الطاقة الشمسية في الوزارة حيث تم إجراء المسح الميداني لجميع المواقع التابعة للوزارة وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات وتم اختيار (20) موقعًا مرشحًا للتنفيذ كمرحلة أولى.