2025-03-06 22:25:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منذ العام 2003 ولغاية الآن.. يواصل ناجح كريمأبو عباس، مع مجموعة من أهالي مدينة القاسم ضمن محافظة بابل العراقية، تقديمالمشروبات الساخنة للصائمين خلال ليالي رمضان، في تقليد شعبي متوارث يجسد روحالتكافل والخدمة.

يشرف أبو عباس، الذي التقته وكالة شفق نيوز، على توزيعالشاي والقهوة والشوربة والتمر للصائمين، خصوصًا للزائرين القادمين من خارجالمحافظة، في جهود تطوعية ذاتية استمرت لأكثر من عقدين.

وفي ليالي القدر، تزداد وتيرة الخدمة لتشمل توزيعالمشروبات الساخنة على مدار الليل، تزامنًا مع إحياء العبادات والختمات القرآنية،وفق حديثه للوكالة.

ويؤكد أبو عباس، أن هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، بل هيامتداد لعادات قديمة اعتادها أهالي مدينة القاسم في شهر رمضان، حيث يشهد المرقدأجواءً روحانية مميزة تتخللها مجالس وعظ وإرشاد، إضافة إلى الخدمات التي تقدمللزائرين.

وتظل هذه المبادرات جزءاً أصيلًا من الإرث الشعبي في مدينةالقاسم، وتعكس القيم الإنسانية التي نشأ عليها الأهالي هناك، حيث تتوارث الأجيالتقاليد الكرم والضيافة في شهر رمضان ولياليه.