2025-03-06 22:45:05 - المصدر: ايشان

اشتعلت الأوضاع الميدانية في سوريا، بعد اشتباكات مسلحة، مع القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة. فيما تتضارب الأنباء حول الأطراف التي رفعت السلاح بوجههم، فبعضها تشير إلى دخول “العلويين” في المعترك، وأخرى تابعة لنظام الجولاني، تقول، إنهم “فلول النظام السابق”. وأعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل 15 شخصا من الأمن السوري الجديد، بالاشتباكات المسلحة في محيط جبلة […]

ظهرت المقالة سوريا تتجه نحو “الاقتتال”.. مواجهات مسلحة وأرتال عسكرية تصل إلى الساحل أولاً على ايشان.



