قبل موقعتي العراق في تصفيات المونديال.. درجال يوجه رسالة لمقدمي البرامج الرياضية

2025-03-06 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدناندرجال، يوم الخميس، مقدمي البرامج الرياضيّةِ عبر مختلف وسائل الإعلام، إلىالتهدئة قبل مباراة المنتخب أمام نظيره الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال مأدبةَ إفطارٍ أقامها درجال، لمقدميالبرامج الرياضيّةِ بحُضورِ مستشار رئيسِ الوزراء خالد كبيان، ورئيسِ اللجنةِالأولمبيةِ عقيل مفتن، ومديرِ هيئةِ الاتصالات محمد الغرباوي، ونقيبِ الصحفيينالعراقيين مؤيد اللامي، ومدير شبكةِ الإعلام العراقيّ كريم حمادي، والنائب الأوللرئيسِ الاتحاد علي جبار، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، ومدير العراقيّة الرياضيّةأحمد منادي.

وعقد رئيسُ الاتحاد، اجتماعاً مع مقدمي البرامج وبحضورالجميع، تطرقَ فيه إلى ضرورةِ التكاتف في المرحلةِ المُقبلة في تهيئةِ الأجواءالمُناسبة لمشوارِ المنتخب الوطنيّ في المباراتين المهمتين أمام الكويت والأردن،لأنهما الطريقُ للوصول إلى المونديال المُقبل.

وقال درجال، إن "الوصولَ إلى المونديال حلمٌ طالَانتظاره من قبل العراقيين، وستكون له تأثيراتٌ ايجابيةٌ كبيرةٌ على جميع المفاصل،لا سيما أن رئيس الوزراء يعدُّ الداعمَ الأكبر لكرةِ القدم، والرياضة العراقيّةبصورةٍ عامة، وبما أن الإعلامَ لاعبٌ حقيقيٌ ومؤثرٌ في تحقيقِ حلم الوصول فلابدَّمن المساندةِ بتوفير الأرضيةِ الصالحة للمنتخبِ الوطنيّ.

بعدها قدّم عُضو الاتحادِ أحمد الموسوي عرضاً مفصلاً عنجميع المراسلاتِ والمخاطباتِ مع الاتحادين الدولي والآسيويّ والخاصة بمباراةِ المنتخبالعراقي وفلسطين، وتوضيح العديد منالنقاطِ الجوهريّة المتعلقة بالمباراة.

وقال رئيسُ اللجنة الأولمبية عقيل مفتن: علينا دعمُالمنتخب الوطنيّ، وتناول الأمور الايجابية المساندة للمنتخبِ الوطني، والابتعاد عنالقضايا السلبية التي لا تخدم مشواره، فالفوزُ في المباراتين المقبلتين يجعلناالأقربَ للوصول إلى المونديال المُقبل.

في المقابل، ذكر مستشارُ رئيس الوزراء خالد كبيان أن "الوقوفُمع المنتخبِ الوطني واجبٌ وطنيٌ يحتّم على الجميع الوقوف صفاً واحداً يساندالمنتخبَ في تَحقيقِ حلم الوصولِ إلى المونديال الذي له انعكاساتٌ ايجابيةٌ، كمالابد من العملِ بروحٍ واحدةٍ ورغبةٍ صادقةٍ بالنجاحِ الذي يتحقق من خلال الابتعادِعن الغوصِ في المشكلات".

من جانبه، حث نقيبُ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الإعلامِبجميع مسمياته على تقديم المُساندةالكبيرة والدعم اللازم لبناءِ الأُسسِ الصحيحة لمِشوارِ المنتخبِ العراقي فيمواجهتي الكويت وفلسطين، لأن الفوزَ فيهما يقرب أسود الرافدين من الوصول إلى كأسالعالم، وإسعاد الشعب.