تحالف "الأقوياء".. استعدادات سياسية تلوح في الأفق قبل السباق الانتخابي

2025-03-06 23:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المحلل السياسي ياسين عزيز، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، حول تصريحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري بشأن تشكيل تحالف “الأقوياء” في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التمهيد للاستحقاق الانتخابي يشهد تحالفات قوية قد تغير مجريات الانتخابات القادمة.

وأكد عزيز في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "تصريحات زيباري، المعروف بقربه الكبير من مركز القرار داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعكس استعدادات جادة وخطوات عملية نحو تشكيل تحالفات قوية".

وأشار إلى أن "الاتصالات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والصدر لم تنقطع حتى بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب والعملية السياسية".

وأضاف، أن "التحالفات القادمة قد تشمل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، في إطار تحالف الأقوياء”، لكنه أشار إلى أن "المشهد الكامل للتحالفات يبقى معلقا على وجود أطراف سنية قوية في التحالف".

واختتم عزير تصريحه بالإشارة الى أن "التحالف الجديد بحاجة إلى وقت إضافي لوضع اللمسات النهائية عليه قبل أن يظهر رسميا ويجذب إليه أطرافا وكتلا أخرى لاستكمال المشهد السياسي".

ويشهد المشهد السياسي في العراق تحولات كبيرة مع اقتراب الانتخابات المقبلة، حيث يسعى العديد من الأحزاب لتشكيل تحالفات قوية تضمن لها التواجد البارز في المرحلة القادمة.

وتعتبر تصريحات هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أبرز المؤشرات على توجهات التحالفات السياسية في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد أثار العديد من التساؤلات حول تحالفاته المستقبلية، خصوصا في ظل العلاقات المعقدة بين مختلف الأطراف السياسية.