اليابان تقدم منحة بقيمة مليار دينار لتطوير متحف السليمانية

2025-03-06 23:25:09 - المصدر: شفق نيوز

كشفق نيوز/ كشف النائب بريار رشيد، اليوم الخميس، عن تقديم منحة يابانية بقيمة مليار دينار عراقي لتطوير متحف السليمانية، ضمن مشروع وذلك بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية.

وأوضح رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهودًا مكثفة بُذلت خلال الفترة الماضية لاستقطاب دعم المنظمات الدولية لتطوير المؤسسات الثقافية في محافظة السليمانية،"، مشيرًا إلى "نجاح هذه المساعي في الحصول على موافقة السفير الياباني لدى بغداد لتنفيذ المشروع".

وأضاف أنه "أجرى، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى السفارة اليابانية في بغداد، حيث التقى القائم بالأعمال كينجي يوكوتا، وتم بحث آليات تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن "الاتفاق جاء عقب توقيع مذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية ووزارة الخارجية العراقية".

وأكد رشيد، أن "المشروع سينطلق خلال الشهر الجاري، وسيسهم بشكل كبير في حفظ التراث الثقافي وتعزيز قدرات متحف السليمانية، من خلال توثيق وتسجيل القطع الأثرية، وإدارة المواقع التاريخية، إلى جانب أعمال الترميم والحفاظ على الموروث الأثري".

ويُعد مشروع تطوير متحف السليمانية، خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الثقافية في الإقليم، من خلال التعاون الدولي، مما يسهم في الحفاظ على التراث التاريخي وتقديم تجربة متحفية متطورة للزوار والباحثين.