2025-03-06 23:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، الإعلامَ لاعب حقيقي ومؤثر في تحقيقِ حلم وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، أقام اليوم الخميس، مأدبةَ إفطارٍ لمقدمي البرامج الرياضيّةِ بمقر رابطة دوري المحترفين بحُضورِ مستشار رئيسِ الوزراء خالد كبيان، ورئيسِ اللجنةِ الأولمبيةِ عقيل مفتن ، ومديرِ هيئةِ الاتصالات محمد الغرباوي، ونقيبِ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ومدير شبكةِ الإعلام العراقيّ كريم حمادي، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، ومدير العراقيّة الرياضيّة أحمد منادي."وأضاف، ان " رئيسُ الاتحاد عقد اجتماعاً مع مقدمي البرامج وبحضور الجميع، تطرقَ فيه إلى ضرورةِ التكاتف في المرحلةِ المُقبلة في تهيئةِ الأجواء المُناسبة لمشوارِ المنتخب الوطنيّ في المباراتين المهمتين أمام الكويت والأردن، لأنهما الطريقُ للوصول إلى المونديال المُقبل".وقال درجال، بحسب البيان، إن "الوصولَ إلى المونديال حلمٌ طالَ انتظاره من قبل العراقيين، وستكون له تأثيراتٌ ايجابيةٌ كبيرةٌ على جميع المفاصل، لاسيما أن السيدَ رئيس الوزراء يعدُّ الداعمَ الأكبر لكرةِ القدم، والرياضة العراقيّة بصورةٍ عامة، وبما أن الإعلامَ لاعبٌ حقيقيٌ ومؤثرٌ في تحقيقِ حلم الوصول فلابدَّ من المساندةِ بتوفير الأرضيةِ الصالحة للمنتخبِ الوطنيّ."من جانبه، قدّم عُضو الاتحادِ أحمد الموسوي عرضاً مفصلاً عن جميع المراسلاتِ والمخاطباتِ مع الاتحادين الدولي والآسيويّ والخاصة بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ وفلسطين، وتوضيح العديد من النقاطِ الجوهريّة المتعلقة بالمباراة.وقال رئيسُ اللجنة الأولمبية عقيل مفتن: "علينا دعمُ المنتخب الوطنيّ، وتناول الأمور الايجابية المساندة للمنتخبِ الوطني، والابتعاد عن القضايا السلبية التي لا تخدم مشواره، فالفوزُ في المباراتين المقبلتين يجعلنا الأقربَ للوصول إلى المونديال المُقبل".وتحدث مستشارُ رئيس الوزراء خالد كبيان قائلاً: أن "الوقوفُ مع المنتخبِ الوطني واجبٌ وطنيٌ يحتّم على الجميع الوقوف صفاً واحداً يساند المنتخبَ في تَحقيقِ حلم الوصولِ إلى المونديال الذي له انعكاساتٌ ايجابيةٌ، كما لابد من العملِ بروحٍ واحدةٍ ورغبةٍ صادقةٍ بالنجاحِ الذي يتحقق من خلال الابتعادِ عن الغوصِ في المشاكل".من جانبه، أوضح نقيبُ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي: أنه "على الإعلامِ بجميع مسمياته تقديم المُساندة الكبيرة والدعم اللازم لبناءِ الأُسسِ الصحيحة لمِشوارِ المنتخبِ الوطني في مواجهتي الكويت وفلسطين، لأن الفوزَ فيهما يقربنا من الوصول إلى كأس العالم، وإسعاد شعبنا."وبيّن مديرُ شبكة الإعلام العراقيّ كريم حمادي : أن" النجاحُ يحتاجُ إلى عملٍ مثمّرٍ، وبرؤيةٍ احترافيةٍ شعارها التكاتفُ والتعاونُ، والابتعاد عن كل ما يعرقلُ مشوارَ المنتخب في قطفِ الثمار بالوصول إلى المونديال، لذلك أدعو الجميعَ إلى دعمِ المنتخبِ الوطنيّ، وتحفيزه للأفضل، وتخطي مباراتي الكويت وفلسطين، وحصد نقاطهما".وقال مديرُ هيئة الاتصالات محمد الغرباوي: إن دعمَ المنتخب الوطنيّ واجبٌ وطني، وعلينا السعيُّ بجدٍ للعملِ بروحٍ وطنيةٍ خالصةٍ تهدف إلى تحقيقِ النتائج الايجابيّة في مباراتي الكويت وفلسطين لإسعاد شعبنا الطيب بالوصولِ إلى كأس العالم.ثُم فتح بابُ النقاشِ بين رئيسِِ الاتحاد عدنان درجال ومقدمي البرامج الرياضيّة، أجاب عليها بوضوحٍ ودقةٍ، وتوضيح العديد من الاستفهاماتِ والأسئلة التي طُرحت.