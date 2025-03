بوتين: علينا أن نختار السلام الذي يضمن أمننا

2025-03-06 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو يجب أن تختار سلاماً في أوكرانيا يضمن أمن روسيا على المدى الطويل وتنميتها المستدامة. وأضاف بوتين لنساء فقدن أقارب لهن في الحرب: "يتعين علينا أن نختار لأنفسنا خيار السلام الذي يناسبنا، والذي سيضمن السلام لبلدنا على المدى الطويل". وعندما سألته والدة أحد الجنود القتلى […]

