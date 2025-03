2025-03-06 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت السلطات المحلية في مدينة طرطوس السورية، مساء الخميس، فرض حظر تجوال في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من ليل "الخميس - الجمعة"، وحتى إشعار آخر. وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن قرار حظر التجوال جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري ومنها جبلة، والتي تخللتها أعمال شغب وعنف. وذكرت محافظة […]

The post حظر تجوال شامل في طرطوس بعد أحداث "جبلة" الدامية appeared first on جريدة المدى.