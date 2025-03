الصدر: أتابع "تيك توك" في أوقات الفراغ وبما يرضي الله

2025-03-06 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قال زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، انه يتابع تطبيق (تيك توك) في "أوقات فراغه". ورد الصدر في جواب له على البث المباشر المستخدم مواقع التواصل وتأثيرها السلبي على الشباب العراقي: "بات (التيك توك) صراعاً دولياً بين رؤساء الدول التي تصف نفسها بالدول العظمى، لكن لا يعني ذلك أن تكون عبيداً […]

