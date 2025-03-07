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دوري المحترفين.. سلة دجلة الجامعة تحجز مقعداً في المربع الذهبي

دوري المحترفين.. سلة دجلة الجامعة تحجز مقعداً في المربع الذهبي
دوري المحترفين.. سلة دجلة الجامعة تحجز مقعداً في المربع الذهبي
2025-03-07 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حجز فريق دجلة الجامعة بطاقة التأهل للمربع الذهبي في إطار منافسات دور الثمانية لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة، يوم الخميس، بعد تغلبه على نادي الحلة بنتيجة (78 - 59) نقطة، في المواجة الحاسمة الرابعة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الحلة المغلقة للألعاب الرياضية.

وكان نادي دجلة الجامعة، قد تغلب على نادي الحلة بنتيجة (83-58) نقطة الثلاثاء الماضي في المواجة الثالثة لحساب دور الثمانية من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة ليتقدم في سلسلة المواجهات بنتيجة (2-1).

وحجز نادي الشرطة مقعده في المربع الذهبي بعد تغلبه على نادي زاخو في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بنتيجة (91-81).

كما تأهل نادي الكرخ الى المربع الذهبي بعد تغلبه في المباراة الرابعة على نادي الحشد الشعبي في اخر المواجهات بين الفريقين بنتيجة (71-63) نقطة.

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