2025-03-07 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حجز فريق دجلة الجامعة بطاقة التأهل للمربع الذهبي في إطار منافسات دور الثمانية لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة، يوم الخميس، بعد تغلبه على نادي الحلة بنتيجة (78 - 59) نقطة، في المواجة الحاسمة الرابعة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الحلة المغلقة للألعاب الرياضية.

وكان نادي دجلة الجامعة، قد تغلب على نادي الحلة بنتيجة (83-58) نقطة الثلاثاء الماضي في المواجة الثالثة لحساب دور الثمانية من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة ليتقدم في سلسلة المواجهات بنتيجة (2-1).

وحجز نادي الشرطة مقعده في المربع الذهبي بعد تغلبه على نادي زاخو في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بنتيجة (91-81).

كما تأهل نادي الكرخ الى المربع الذهبي بعد تغلبه في المباراة الرابعة على نادي الحشد الشعبي في اخر المواجهات بين الفريقين بنتيجة (71-63) نقطة.