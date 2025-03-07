الخارجية الأمريكية: جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران قيد المراجعة

2025-03-07 00:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، (6 آذار 2025)، ان "جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران قيد المراجعة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في شباط الماضي عقوبات جديدة على شبكة دولية تُتهم بتهريب النفط الإيراني إلى الصين، وهي أولى الإجراءات الجديدة في إطار سياسة ما يُعرف بـ"الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة قامت بنقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، مما وفر مئات الملايين من الدولارات لتمويل القوات المسلحة الإيرانية وحلفاء طهران في المنطقة.

وانتهى اليوم الخميس "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق.



