رئيس الوزراء: السيد عبد العزيز الحكيم جسد كل معاني الوطنية والإخلاص

2025-03-07 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الراحل السيد عبد العزيز الحكيم جسد كل معاني الوطنية والإخلاص.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (x) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "تحلّ علينا الذكرى السابعة عشرة لرحيل السيد عبد العزيز الحكيم، بعد عمر قضاه في الجهاد والعلم والدفاع عن العراق والعراقيين، بمختلف انتماءاتهم بمواجهة النظام الدكتاتوري المُباد".وأضاف: "لقد جسد السيد عبد العزيز الحكيم كل معاني الوطنية والإخلاص، التي استمدها من سيرة أسرته الكريمة، والتي قدمت التضحيات الكبيرة في سبيل حرية العراق، بما تربت عليه في كنف مرجعية السيد محسن الحكيم (قُدّس سره الشريف)"، مبينا أنه "بعد سقوط الدكتاتورية، وتحرر البلاد من أغلالها، عاد إلى الوطن ليسهم في بناء العراق الديمقراطي الحرّ الذي يتساوى فيه الجميع تحت ظلّ الدستور والقانون، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش".وتابع: " تغمد الله السيد عبد العزيز الحكيم بواسع رحمته ورضوانه، ونعزي بهذه المناسبة سماحة السيد عمار الحكيم، وأسرة آل الحكيم الكريمة، وكل محبي السيد الفقيد".



