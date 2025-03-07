درجال يدعو الإعلام الرياضي للتهدئة قبل مواجهتي الكويت وفلسطين بتصفيات المونديال

2025-03-07 01:50:08 - المصدر: العالم الجديد

دعا رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، الخميس، مقدمي البرامج الرياضيّة عبر مختلف وسائل الإعلام، إلى التهدئة قبل مباراة المنتخب أمام نظيره الفلسطيني. جاء ذلك، خلال مأدبة إفطارٍ أقامها درجال، لمقدمي البرامج الرياضيّة بحضور مستشار رئيس الوزراء خالد كبيان، ورئيسِ اللجنةِ الأولمبيةِ عقيل مفتن، ومديرِ هيئةِ الاتصالات محمد الغرباوي، ونقيبِ الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، […]