2025-03-07 03:18:04 - المصدر: ايشان

علمت مصادر “إيشان”، أن زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، سيستضيف اليوم الجمعة، أعضاء الكتلة الصدرية، وسائرون، على مائدة إفطار شهر رمضان. المصادر قالت لـ “إيشان”، إن “السيد الصدر، استدعى أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة، وأعضاء سائرون، لمائدة إفطار في الحنانة”. تأتي هذه الخطوة، والجميع يترقّب إعلاناً رسمياً، قد يصدر من الحنانة، يمهّد للعودة إلى […]

ظهرت المقالة صومُ السياسية ينتهي.. الصدر يفرشُ مائدة الإفطار للكتلة الصدرية المستقيلة: ترقبٌ لإعلان العودة أولاً على ايشان.



