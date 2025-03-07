الولايات المتحدة تدعو العراق للاستغناء عن الطاقة الإيرانية في أقرب وقت

2025-03-07 06:00:05 - المصدر: كونا

واشنطن 7 - 3 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة ليل الخميس العراق إلى إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الايرانية في أقرب وقت ورحبت بالتزام حكومته بتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن توصلت لقرار بشأن تجديد الإعفاء العراقي من العقوبات على واردات الغاز الإيراني الذي تنتهي صلاحيته بعد غد السبت "في هذه المرحلة ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي للكهرباء الذي ينتهي في الثامن (من مارس)".وأضافت "تماشيا مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 فإننا نراجع كل الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".وحثت الحكومة العراقية على "إنهاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت".كما رحبت بالتزام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "بتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة". وعبرت عن أملها بأن "تقود الولايات المتحدة الطريق عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من النهج." (النهاية) ر س ر / ه س ص