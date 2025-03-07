الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن قائمة المنتخب لمواجهتي العراق وعمان هذا الشهر

2025-03-07 06:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 7 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم مساء الخميس قائمة المنتخب الأول لمواجهتي العراق وعمان في 20 و 25 من مارس الجاري ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2026.وقال الاتحاد الكويتي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ان المدرب الارجنتيني خوان بيتزي اختار 26 لاعبا هم سعود الحوشان ومشاري غنام وفهد الهاجري وسامي الصانع ومحمد دحام ورضا هاني وأحمد الظفيري ويوسف ناصر وخالد الرشيدي ومعاذ الظفيري وخالد ابراهيم وعيد الرشيدي.وضمت القائمة جاسم المطر ومبارك الفنيني وسليمان عبدالغفور وحسن حمدان ومحمد خالد وخالد المرشد وسلمان العوضي وحسين اشكناني وعلي خلف وعبدالرحمن الفضلي ومعاذ الاصيمع وفواز عايض وحمد حربي وفواز مبيليش وسلمان بورمية وسلطان العنزي.ويحتل منتخبنا الوطني المركز الخامس في المجموعة برصيد اربع نقاط وتتصدر كوريا الجنوبية فرق المجموعة ب14 نقطة يليها العراق بالمركز الثاني ب11 نقطة ثم الأردن بالمركز الثالث بتسع نقاط وعمان بالمركز الرابع بست نقاط فيما تتذيل فلسطين المجموعة بثلاث نقاط.ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى نهائيات كأس العالم عام 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فيما يذهب اصحاب المركزين الثالث والرابع الى الملحق الآسيوي المؤهل الى الملحق القاري. (النهاية) س ع د / ه س ص