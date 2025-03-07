دار الكتب والوثائق تفتتح أول معرض فني للذكاء الاصطناعي

2025-03-07 08:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

افتتح مدير عام دار الكتب والوثائق بارق رعد علاوي، برفقة ممثل رئيس الطائفة المندائية في العراق قيس الشيخ بدر، المعرض الفني الأول للذكاء الاصطناعي وتحت عنوان (الحياة لوحة رسم).

وأشاد علاوي حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) "بفكرة المعرض المبتكرة والمحتوى الفني المميز الذي أبرز العلاقة بين الفن والتكنولوجيا، وإمكانية اشراك الذكاء الاصطناعي في النتاج الإبداعي لفتح نافذة جديدة تتيح للفنانين والكتاب استكشاف آفاق جديدة للإبداع".

من جانبها، أشارت الكاتبة محمد مصطفى التي نظمت حفل الافتتاح في مكتبة الأجيال بمقر الدار الى أن "المعرض يضم عدداً من اللوحات الفنية الموجهة للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة مميزة لاظهار تفاعل الإبداع الإنساني مع التكنولوجيا"، مثنية على "الدور الكبير للدار في دعم المشاريع الثقافية".