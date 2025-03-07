ضحايا موقعة البرتغال مهددون بالغياب عن برشلونة

2025-03-07 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعيعاني فريق برشلونة من أصابة (3) لاعبين بعد موقعة بنفيكا في دوري ابطال اوربا التي جرت يوم الاربعاء الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الكتلوني بهدف دون رد .وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان مدرب برشلونة هانز فليك قد يضطر الى أراحة اللاعبين الثلاثة الذين عانوا بشدة في موقعة بنفيكا، على رأسهم أليخاندرو بالدي، الذي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل الذي يحتاج للخضوع لفحوصات طبية، لمعرفة مدى قوة إصابته.ولم يكن بالدي الضحية الوحيدة في البرتغال، بل أشارت الصحيفة إلى تعرض إينيجو مارتينيز لإصابة أيضا في ساقه، خلال الشوط الأول.ووفقا للمصدر ذاته، فإن المدرب الألماني هانز فليك قد يضطر لإراحة مدافعه الباسكي، عند مواجهة أوساسونا يوم غدٍ السبت في الدوري الإسباني، لتجنب تعرضه لأي انتكاسة.وأفادت "ماركا" كذلك بشعور لاعب الوسط بيدري بانزعاجات عضلية، وهو ما قد يجبره على الغياب أمام أوساسونا، حيث ينوي فليك منح الفرصة للاعبين آخرين، لتفادي إرهاق أغلب عناصر التشكيلة الأساسية.وكان برشلونة قد خاض مباراة صعبة خارج أرضه، الأربعاء الماضي، خرج منها فائزا على بنفيكا (1-0)، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.واضطر البارسا للعب منقوصاً، بعد طرد مدافعه باو كوبارسي مبكراً، لكن ذلك لم يمنع الفريق من الفوز بفضل هدف رافينيا.المصدر : كورة