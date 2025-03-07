دار الشؤون الثقافية تصدر كتاب (ما أحسن المصباح) من سلسلة منتخبات التراث العربي

2025-03-07 09:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

أصدرت دار الشؤون الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والاثار كتاب (ما أحسن المصباح) من سلسلة منتخبات التراث العربي.

ويأتي صدور هذا الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع) "ضمن مبادرة رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب، وعن سلسلة منتخبات التراث العربي من كتاب (الإمتاع والمؤانسة) لأبي حيان التوحيدي وتقديم صالح زامل".

يحتوي الكتاب على مقدمة بقلم الناقد لؤي حمزة عباس، وتحت عنوان "منتخبات التراث العربي هدية لقارئ جديد"، التي تشرح أهمية قراءة مؤلفات التراث العربي وتأمل خصائصها الأدبية.

ويهدف الكتاب إلى تعزيز الوعي بالتراث العربي وتقديم مؤلفات تراثية مهمة إلى جيل جديد من القراء، إذ يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، وفي أصل الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يحتوي على 268 صفحة من القطع المتوسط.