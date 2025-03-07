رغم تراجعه.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ويترقب بيانات أمريكية

2025-03-07 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة (7 اذار 2025)، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية من الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2900.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:17 بتوقيت بغداد، لكنه ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2908.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغيير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأونصة. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 939.25 دولار.

المصدر: وكالات