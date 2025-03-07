النفط العراقي يسجل انخفاضا جديدا خلال تعاملات اليوم

2025-03-07 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (7 اذار 2025)، انخفاضا جديدة خلال التعاملات الصباحية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 70.84 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 67.79 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.86- لكلاهما، تسليم آيار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 69.57 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 66.42 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.11- على التوالي.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع