اليوم.. مواجهتان في دوري نجوم العراق والصدارة بقبضة زاخو

2025-03-07 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الجمعة، منافساتالجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في بغداد وأربيلعند الساعة الـ 9:15 مساءً، حيث يستضيف النفط نظيره القاسم، فيما يواجه أربيل فريقالميناء.

فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، الذي يُعَدّالملعب الافتراضي لفريق النفط، يسعى الفريق صاحب المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطةإلى تحقيق الفوز على القاسم، صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة، في مواجهة متكافئةبين الفريقين.

وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب فرانسو حريري فيأربيل مواجهة مرتقبة بين صاحب الأرض أربيل، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 32نقطة، وضيفه الميناء، الذي يعاني في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، حيث يسعىالأخير إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء.

من جهة أخرى، قررت لجنة المسابقات تأجيلمباراة دهوك وضيفه نفط ميسان، التي كانت مقررة اليوم، بسبب ارتباط دهوك بالمشاركةفي بطولة كأس الخليج للأندية.

وفي سباق الصدارة، واصل زاخو تربّعه على قمةالترتيب بعد نهاية الجولة الـ22، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً بفارقنقطتين عن الزوراء صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة، بينما حلّ الشرطة ثالثاً بـ41نقطة، يليه القوة الجوية رابعاً بـ38 نقطة، فيما جاء دهوك خامساً بـ34 نقطةمتفوقاً على الطلبة، الذي يملك الرصيد ذاته، لكنه تراجع إلى المركز السادس بفارقالمواجهات المباشرة.