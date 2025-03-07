2025-03-07 10:45:59 - المصدر: ايشان

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية استخدام الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس، حسبما قال مسؤولون كبار في الوزارة لموقع “أكسيوس”. وذكر الموقع أن وزارة الخارجية تعمل بالفعل مع وزارتي العدل والأمن الداخلي بهذا الشأن. وكانت قناة “فوكس نيوز” ذكرت بشكل منفصل، أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب قيل إنه شارك […]

ظهرت المقالة واشنطن تستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب المناصرين لحماس أولاً على ايشان.



