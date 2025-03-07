2025-03-07 10:45:59 - المصدر: ايشان

أكدت تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا يملك أي مصلحة في تسوية نزاع أوكرانيا وأن أي شخص يدعو إلى السلام يتهمونه بالعمالة لروسيا. وقالت غابارد في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “عندما يجرؤ أي شخص على الدعوة إلى السلام، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو أنا، أو نائب […]

ظهرت المقالة الاستخبارات الأمريكية: أعضاء المجمع الصناعي العسكري يحرضون على الحروب أولاً على ايشان.



