وزير الخزانة الأمريكي: سندفع إيران إلى الإفلاس مرة أخرى

2025-03-07 10:46:42 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة "ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران لتدمير صادراتها النفطية والضغط على عملتها". وأضاف بيسنت في كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الخميس: "جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات". وتابع:"سنغلق قطاع النفط في إيران وسنمنعها من […]

