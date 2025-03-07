2025-03-07 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال 23 مطلوباً بتهم إرهابيةوجنائية مختلفة، فيما ألقت قوة أمنية القبض على اثنين يستهدفان سرقة "المسنينوالعجزة في بغداد، كما تم الإطاحة باثنين بتهمة الشروع بالقتل في ديالى.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة في مدينة تكريت مركز محافظة صلاحالدين، باعتقال عشرة مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض أصولية من القضاء ونقلهم إلىمراكز الاحتجاز".

وأضافأن "قسم السيطرات في شرطة صلاح الدين وعبر نقاط التفتيش تمكنت من اعتقال 13مطلوباً بقضايا مختلفة بينهم اثنان بتهمة الإرهاب صادرة بحقهما مذكرات قبض منالجهات القضائية والأمنية وتم نقل الملقى القبض عليهم إلى أحد مقرات الاحتجازتمهيداً لتسليمهم حسب جهة صدور مذكرة القبض".

وفيديالى، أشار المصدر إلى أن مفارز من قسم شرطة مندلي ومكتب الاستخبارات ودوريات فوجطوارئ ديالى الثاني، ألقت القبض على اثنين من المتهمين وفق معلومات استخباريةدقيقة بعد أقل من ساعة من محاولتهما الغدر بصديقهما وشروعهما بالقتل وإصابته بجروحبليغة بواسطة آلة حديدية ومن ثم إصابته بإطلاقة نارية والفرار إلى قضاء بلدروز،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل.

وفيبغداد، أبلغ مصدر في شرطة الرصافة وكالة شفق نيوز، بأن معلومات وردت تفيد بوجودعجلة يستقلها شخصان تتواجد ضمن منطقة السعدون تقوم بمراقبة المواطنين لغرض سرقتهممستغلين كبار السن والعجزة.

وأوضحأنه تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الكرادة، ومركز شرطة السعدون، وفوج طوارئالرصافة الثالث، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإجرام، ونصب كمائن والتجوال ضمنالمنطقة لتتم مشاهدة العجلة ولدى محاولة إيقافها لاذا بالفرار وتمت مطاردتهما داخلالأزقة والقبض عليهما ولدى استنطاقهما اعترفا بقيامهما بالسرقة، وتم إيداعهما فيالتوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.