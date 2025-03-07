مواجهات نارية في الجولة 23 من دوري نجوم العراق الليلة

2025-03-07 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في بغداد وأربيل عند الساعة الـ 9:15 مساءً، حيث يستضيف النفط نظيره القاسم، فيما يواجه أربيل فريق الميناء.

فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، الذي يُعَدّ الملعب الافتراضي لفريق النفط، يسعى الفريق صاحب المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة إلى تحقيق الفوز على القاسم، صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة، في مواجهة متكافئة بين الفريقين.

وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب فرانسو حريري في أربيل مواجهة مرتقبة بين صاحب الأرض أربيل، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة، وضيفه الميناء، الذي يعاني في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، حيث يسعى الأخير إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء.

من جهة أخرى، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة دهوك وضيفه نفط ميسان، التي كانت مقررة اليوم، بسبب ارتباط دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية.

وفي سباق الصدارة، واصل زاخو تربّعه على قمة الترتيب بعد نهاية الجولة الـ22، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الزوراء صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة، بينما حلّ الشرطة ثالثاً بـ41 نقطة، يليه القوة الجوية رابعاً بـ38 نقطة، فيما جاء دهوك خامساً بـ34 نقطة متفوقاً على الطلبة، الذي يملك الرصيد ذاته، لكنه تراجع إلى المركز السادس بفارق المواجهات المباشرة.



