الاتحاد العراقي يعلن توقف الدوري.. وأسود الرافدين يستعدون لموقعة الكويت

2025-03-07 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،يوم الجمعة، توقف دوري نجوم العراق منتصف شهر آذار الجاري، لإتاحة الفرصة أمامالمنتخب الوطني للتحضير لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلةإلى كأس العالم 2026.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة، أحمد عودةالموسوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيتوقف عقب انتهاء الجولة الـ24 يوم الجمعة 14 آذار، على أن يبدأ معسكر المنتخب في البصرة يوم 15 أو 16 آذار،استعداداً للقاء منتخب الكويت المقرر يوم 20 آذار على ملعب جذع النخلة".

وأضاف، أن "المدرب الإسباني خيسوس كاساسسيعلن عن القائمة النهائية للمنتخب قبل بدء التجمع بأيام قليلة، حيث يستعد أسودالرافدين لمواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات".

وفي ختام الجولة السادسة من تصفيات آسيا، جاءترتيب مجموعة العراق على النحو التالي أولاً كوريا الجنوبية بـ 14 نقطة، ثانياًالعراق بـ 11 نقطة، بينما حل الأردن ثالثاً بـ 9 نقاط وعُمان رابعاً بـ 6 نقاط، فيحين جاءت الكويت في المركز الخامس بواقع 4 نقاط وفلسطينسادساً بـ 3 نقاط.