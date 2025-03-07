نقابة المهندسين ترفع شعار "عرقنة" الوظائف على غرار السعودية

2025-03-07 11:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استعرض نقيب المهندسين العراقيين أبرز المشاكل التي تتعرض لها الكوادر العراقية مطالباً بدعم من حكومة بغداد والمحافظين، وتطرق إلى خطة لـ”عرقنة” قطاع النفط العراقي، تصطدم بمبادرة “ريادة” ومكتب التشغيل، الذي يعمل كدولة منفصلة وقال نقيب المهندسين ذو الفقار المكصوصي، إن هناك غبن لدور المهندسين في القطاع العام والخاص، رغم كونهم العمود الفقري لحركة الإعمار في البلد، ونطالب بغداد والحكومات المحلية في المحافظات بإنصافنا، لأننا نتحمل مختلف الظروف الصعبة مثل الابتزاز والتهديد والضغوطات. وأضاف هناك الكثير من الشركات العالمية التي تعمل في العراق، ونحو 90 – 95 من كوادرها عراقيون، فلماذا تحال العقود للأجانب وليس للعراقيين، فالمهندس العراقي كفوء ولديه إنجازات كبيرة في كل البلدان التي عمل فيها. وأشار الى أن هناك سوء تخطيط من وزارة التخطيط، لأنها سمحت بافتتاح الكثير من الأقسام والكليات الأهلية، وخاطبناهم أكثر من مرة لاعتماد بياناتنا بأعداد المهندسين واختصاصاتهم، وما هي الاختصاصات المطلوبة، لكن دون استجابة ولا حياة لمن تنادي. وأوضح أن بعض الكليات الأهلية لا ترتقي لمستوى إعدادية رغم أن هناك أخرى بمستوى أعلى من الكليات الحكومية، وحتى الشهادات الخارجية لم نعطي حاملها صفة مهندس حتى مع معادلتها من وزارة التعليم إلا بعد اختبار وتقييم لمستوى ما درسه الطالب في الخارج. وبين أن نقابة المهندسين بدأت بطرق أبواب شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل لزملائنا المهندسين، من دون أي دعم حكومي عبر مبادرة ريادة أو غيرها، وحتى على مستوى القطاع النفطي، فلا وجود للعرقنة في القطاع، ومكاتب التشغيل تعمل كدولة منفصلة لا تخضع لسيطرة وزارة النفط أو وزارة العمل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام