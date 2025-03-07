اعتقال متهمين اثناء محاولتهما قتل صديقهما بـمندلي

2025-03-07 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تمكنت قوة امنية، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، من القاء القبض على اثنين من المتهمين في ديالى.

وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى، وتلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية من شرطة مندلي، وبالتنسيق مع مكتب الاستخبارات، ودوريات فوج طوارئ ديالى الثاني، تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين وفق معلومات استخبارية دقيقة في أقل (من ساعة) لمحاولتهما الغدر بصديقهما وشروعهما بالقتل، واصابته بجروح بليغة بواسطة آلة حديدية ومن ثم رميه بإطلاقة نارية والفرار الى قضاء بلدروز".

واضاف البيان، انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل.