2025-03-07 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(23) من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين، إذ يواجه النفط نظيره فريق القاسم في ملعب الساحر أحمد راضي، في حين يستضيف أربيل فريق الميناء في ملعب فرانسوا حريري.ويسعى النفط صاحب المركز الحادي عشر برصيد (30) نقطة بقيادة مدربه عادل نعمة، إلى فك الشراكة مع نوروز والكرمة اللذين يملكان الرصيد نفسه من النقاط، وتحقيق انتصار ثمين يعزز موقفه في الترتيب، لاسيما أن الفريق خرج قبل أيام بتعادل سلبي أمام القوة الجوية، ويطمح لتحقيق انتصار ثمين على حساب القاسم الذي يحتل المركز الثامن برصيد (32) نقطة، والذي تكبد خسارة أمام النجف في الجولة الماضية.في اللقاء الثاني، يعول أربيل صاحب المركز التاسع بـ (32) نقطة على فترة الراحة التي حصل عليها بسبب تأجيل مواجهته السابقة، مما منحه وقتاً إضافياً للاستشفاء والتحضير، إذ يسعى لتحقيق فوز مهم يدفعه نحو المراكز المتقدمة، لذا سيكون أمام اختبار صعب ضد الميناء، صاحب المركز السابع عشر بـ (21) نقطة،والذي تلقى خسارة (1 – 0) أمام زاخو في الجولة الماضية.



