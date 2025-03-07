بنزيما.. يصاب بصدمة بعد هدف قاتل ضد فريقه بالدوري السعودي

2025-03-07 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعاطفت الجماهير الرياضية السعودية كثيرا مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد هدف القادسية القاتل في الوقت الضائع في شباك الاتحاد في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

وظهر بنزيما بحالة من الإحباط الشديد، حيث غطى وجهه بيديه في مشهد عاطفي، أثار تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ كان مصدوما وغير مصدق لحظة تقدم القادسية فقد كان أصحاب الأرض قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول واستمر القادسية في المركز الثالث بـ51 نقطة.

المصدر: وكالات