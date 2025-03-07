اليوم .. الشرطة يواجه دجلة الجامعة في محترفي الصالات

2025-03-07 12:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض فريق الشرطة لكرة الصالات اختباراً صعباً أمام ضيفه دجلة الجامعة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة (26) لمنافسات دوري المحترفين.ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير للقيثارة في الجولة الماضية على أمانة بغداد بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، بينما اكتسح دجلة الجامعة نظيره الشباب البصري بعشرة أهداف من دون رد.وسيتلقى الفائز في لقاء القمة دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوار التنافس على حصد لقب الموسم الحالي لاسيما أن المسابقة شارفت على الانتهاء.وفي مباراة أخرى، تبدو مهمة غاز الجنوب صعبة للغاية عندما يلاقي جاره نفط البصرة، وبرغم الفوارق الفنية الواضحة بين الفريقين إلا أن غاز الجنوب سيحاول تقديم أفضل ما يملك في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية تحسن موقعه في سلم الترتيب، بينما يطمح نفط البصرة إلى إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده والبقاء ضمن خانة المتنافسين على التتويج باللقب.وضمن بقية المواجهات، يحل المصافي ضيفاً ثقيلاً على الشرقية، ويستقبل فريق الحشد الشعبي نظيره الجيش، ويلاقي الدفاع الجوي منافسه آليات الشرطة، وتحتضن قاعة التضامن مواجهة الموارد المائية وبلدية البصرة، ويشد نفط الوسط الرحال لملاقاة الشباب البصري، وتضيف قاعة الشباب لقاء أمانة بغداد وأوروك.