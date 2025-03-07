الشرطة الاتحادية تعتقل 9 متهمين بينهم إمرأة ببغداد

2025-03-07 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، من القبض على (9) متهمين بينهم إمرأة بمناطق متفرقة في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العملية نفذت بجهد أمني واستخباري، ومن قبل قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، اسفرت عن إلقاء القبض على (9) متهمين بينهم امرأة، وفق أحكام قانونية مختلفة، تضمنت (مشاجرة، تهديد، بناء اراضي زراعية، خيانة زوجية)، في مناطق (الباوية، الحسينية، الراشدية، الشعب) ببغداد".

واضاف البيان، "كما نفّذت نفس القوة، عمليات تفتيش مناطقي على السلاح غير المرخص في مناطق (الراشدية، حي الشهيدين)، أسفرت عن ضبط (بندقية كلاشنكوف، 4 مخازن للعتاد، مع 83 إطلاقة)، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".