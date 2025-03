وزير الموارد: الأمطار ستغير وضع الخزين المائي للصيف ومعدلات المياه بالأهوار أكثر من السنوات السابقة

2025-03-07 12:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير الموارد عون ذياب، اليوم الجمعة، توسع الخطة الزراعية هذه السنة بمساحة تصل الى 2,500,000 دونم، فيما بين أن توقعات أمطار الأشهر المقبلة ستغير وضع الخزين المائي للاحتياجات الصيفية. وقال ذياب بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوضع المائي في الأهوار حالياً يعتبر جيداً، لأن المنسوب يزداد ولا ينقص، وهذا المؤشر في أهوار الجبايش وأهوار […]

