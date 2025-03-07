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اعتقال عصابة تسرق من كبار السن في بغداد

اعتقال عصابة تسرق من كبار السن في بغداد
اعتقال عصابة تسرق من كبار السن في بغداد
2025-03-07 12:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على عصابة تسرق من كبار السن في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى): "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عجلة يستقلها شخصان تتواجد ضمن منطقة السعدون تقوم بمراقبة المواطنين لغرض سرقتهم مستغلين كبار السن والعجزة". وأضافت: "حيث تم تشكيل فريق عمل من (قسم شرطة الكرادة، ومركز شرطة […]

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