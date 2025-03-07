2025-03-07 12:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، عدم وجود تهريب لسعات الانترنت حالياً، مشيرة الى أن مشروع بوابات النفاذ الدولية أسهم بالحد من تهريب الانترنت.وقالت الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "لا يوجد تهريب لسعات الانترنت"، لافتة الى أنه "في السنوات السابقة وخلال 15 عاماً كان هناك تهريب للسعات بسبب غلاء أسعار البنى التحتية".وأضافت أنها "وضعت الخطط الاستراتيجية القائمة على التعاون بين وزارة الاتصالات والقضاء، بالإضافة الى تخفيض الأسعار وتوفير البنى التحتية ما أدى الى انحسار هذه الظاهرة"، مبينة أنه "لا توجد حالياً أي حالة تهريب للسعات، وأن هناك فرقاً مشكلة تستقصي بهذا الموضوع".وأشارت الى أن " تفعيل مشروع بوابات النفاذ الدولية أسهمت في الحد من تهريب سعات الانترنت".